The Weeknd назвал дату выхода нового альбома «Dawn FM»

Канадский певец The Weeknd анонсировал новый альбом «Dawn FM» и опубликовал трейлер к нему. Он выйдет уже на этой неделе, 7 января.
По словам исполнителя, альбом станет «новой звуковой вселенной». В его записи приняли участие Джим Кэрри, Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne и Oneohtrix Point Never.
Напомним, последний альбом After Hours был выпущен в 2020 году. На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.
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