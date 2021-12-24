Монеточка выпустила новую песню «Шаганэ». Настоящий гимн феминизма!

По словам музыканта Вити Исаева, который работает над саундом песен Монеточки, «Шаганэ» родилась еще во время первого карантина в 2020 году, но тогда «было очень сложно подобрать к ней какую-то форму». Пара обратилась к рок-н-роллу и создала «смесь The Beatles, Гвен Стефани и Ramones». «Если в «Раскрасках для взрослых» из живых инструментов была только гитара и все остальное — синтезаторы и прочее, а в «Декоративно-прикладном искусстве» было 50 на 50, то здесь, наверное, нет ни одного неживого инструмента, я все сыграл живьем и записал», — отметил Исаев.

В поддержку новой песни Монеточка также показала mood-видео. По сюжету, героиня отправляется в прошлое, чтобы вобрать в себя силу протестов, любви к себе и к окружающим, понять, как правильно вести борьбу в этом мире за место женщины. «Аутро, которое звучит в конце, возвращает нас к другой музыке и олицетворяет борьбу, намекая нам: несмотря на то что героиня уже живет в будущем, битва еще не окончена, и нам есть за что побороться», — объяснил Исаев.