В Мариинском театре впервые исполнят «Запечатленного ангела» Родиона Щедрина

В Мариинском театре впервые исполнят «Запечатленного ангела» — хоровой концерт по пьесе Николая Лескова на музыку композитора Родиона Щедрина. Произведение прозвучит 25 декабря — в день, когда множество христиан во всем мире празднуют Рождество.
Родион Щедрин
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Запечатленный ангел» — новое в репертуаре хора театра сочинение. У Николая Лескова, чей рассказ вдохновил Щедрина, в названии обыгрывается значение слова «запечатывать»: по сюжету ангел на иконе, особо почитаемой артелью каменщиков-староверов, был опечатан сургучной арестантской печатью.
«Прямых сюжетных связей с литературным первоисточником здесь нет, но заглавная, на мой взгляд, лесковская идея нетленности художественной красоты, магической, возвышающей силы искусства посильно трактована средствами языка музыкального. Лесков там и здесь разбрасывает на страницах повести начальные строки старообрядческих песнопений, литературные тексты которых частично положены мною на музыку», — говорит Щедрин о произведении.
Концертные программы, запланированные Мариинским театром на субботу, 25 декабря, целиком составлены из сочинений Родиона Щедрина. Такое музыкальное приношение задумано Валерием Гергиевым ко дню рождения композитора — 16 декабря ему исполнилось 89 лет.
На дневном концерте (14:00) прозвучит авантюрная симфоническая сказка «Приключения обезьяны» по Зощенко и отрывки из балета «Конек-горбунок», в вечерней программе (20:00) — «стадионная» «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского и хоровой концерт «Запечатленный ангел» по прозе Лескова. На «разговорные» партии, которые предполагаются в «Приключениях обезьяны» и «Поэтории», приглашены Полина Маликова (БДТ) и Евгений Миронов (Театр Наций).
Мариинский театр
О «Запечатленном ангеле»:
«Запечатленный ангел» написан в 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси. Однако юбилейная дата была вовсе не главным стимулом, побудившим композитора, внука священника, отозваться на «зов сердца» и всего за месяц написать партитуру, названную им позднее «русской литургией». На рубеже 1980-1990-х страна «распечатывала» — заново обретала — сокровища своей духовно-религиозной традиции. В открывавшихся после долгих лет разорения храмах зазвучали церковные хоры. Но Щедрин пишет не для клироса; состояния, переживаемые человеком в храме, он переносит в концертный зал.
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