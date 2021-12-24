В Мариинском театре впервые исполнят «Запечатленного ангела» Родиона Щедрина

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Запечатленный ангел» — новое в репертуаре хора театра сочинение. У Николая Лескова, чей рассказ вдохновил Щедрина, в названии обыгрывается значение слова «запечатывать»: по сюжету ангел на иконе, особо почитаемой артелью каменщиков-староверов, был опечатан сургучной арестантской печатью.

«Прямых сюжетных связей с литературным первоисточником здесь нет, но заглавная, на мой взгляд, лесковская идея нетленности художественной красоты, магической, возвышающей силы искусства посильно трактована средствами языка музыкального. Лесков там и здесь разбрасывает на страницах повести начальные строки старообрядческих песнопений, литературные тексты которых частично положены мною на музыку», — говорит Щедрин о произведении.

Концертные программы, запланированные Мариинским театром на субботу, 25 декабря, целиком составлены из сочинений Родиона Щедрина. Такое музыкальное приношение задумано Валерием Гергиевым ко дню рождения композитора — 16 декабря ему исполнилось 89 лет.

На дневном концерте (14:00) прозвучит авантюрная симфоническая сказка «Приключения обезьяны» по Зощенко и отрывки из балета «Конек-горбунок», в вечерней программе (20:00) — «стадионная» «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского и хоровой концерт «Запечатленный ангел» по прозе Лескова. На «разговорные» партии, которые предполагаются в «Приключениях обезьяны» и «Поэтории», приглашены Полина Маликова (БДТ) и Евгений Миронов (Театр Наций).