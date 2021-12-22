VK Fest проведет внеочередной онлайн-фестиваль. Кто на нем выступит?

«Новый год и праздники после — время, которое мы традиционно проводим с друзьями и близкими. Для нас это все, кто любит и ждет VK Fest. Поэтому мы решили организовать первый зимний VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты. А благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы еще и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей — и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждем летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн», — говорит директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.

Зимний VK Fest пройдет со 2 по 6 января 2022 года. Посмотреть трансляции бесплатно в сообществе фестиваля смогут все пользователи ВКонтакте.