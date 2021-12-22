VK Fest проведет внеочередной онлайн-фестиваль. Кто на нем выступит?

VK Музыка организует внеочередной VK Fest. Событие пройдет онлайн со 2 по 6 января. Рассказываем, кто выступит на фестивале — от группы «Сплин» до Славы Марлоу.
Участники зимнего VK Fest будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Петербурга, Великого Устюга и других городов России. Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Он будет общаться с гостями — блогерами, стендаперами и другими знаменитостями. «Кто знает, куда заведет беседа с ведущим: может, звезды поделятся историями, которых раньше никогда не рассказывали», — отметили «Собака.ru» в команде VK Музыки.
В этом году последние новинки и уже популярные треки исполнят Леонид Агутин, Баста, Би-2, Ваня Дмитриенко, Елка, Звонкий, КАЗУСКОМА, кис-кис, Клава Кока, Лолита, ЛСП, Даня Милохин, МОТ, Артур Пирожков, Пошлая Молли, Анет Сай, «Сплин», Супер Жорик, Три дня дождя, Хабиб, Люся Чеботина, CHEBANOV, Cream Soda, Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, MACAN, Manizha, Maruv, Mary Gu, MIA BOYKA, NILETTO, OG Buda, SLAVA MARLOW, ST, The Hatters, Zivert и другие.
«Новый год и праздники после — время, которое мы традиционно проводим с друзьями и близкими. Для нас это все, кто любит и ждет VK Fest. Поэтому мы решили организовать первый зимний VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты. А благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы еще и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей — и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждем летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн», — говорит директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.
Зимний VK Fest пройдет со 2 по 6 января 2022 года. Посмотреть трансляции бесплатно в сообществе фестиваля смогут все пользователи ВКонтакте.
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