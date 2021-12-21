Объявлены даты проведения и первые артисты фестиваля Stereoleto в 2022 году

В числе первых артистов 21-го сезона фестиваля Stereoleto британцы Metronomy, группа «Каста», SKYND, IOWA, Altin Gün, «АлоэВера», Viagra Boys, R.A.SVET, Lucidvox и Dead Blonde. Всего на фестивале за два дня выступят более 40 артистов на четырех сценах, две из которых на открытом воздухе и две — во внутреннем пространстве.

«Для меня важен каждый артист, выступающий на фестивале. Вне зависимости от его звездности и популярности. Самое главное для меня — творческая индивидуальность, та самая «искра» и талант, который мы стараемся разглядеть даже в только что заявивших о себе артистах или коллективах, приглашая их выступить на нашем фестивале. Что касается стилей, они могут быть любыми — от средиземноморского грува до постиндастриала. Не может быть только откровенно скучной и неинтересной музыки», — отметил основатель и идеолог Stereoleto Илья Бортнюк.

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 12-13 июня 2022 года в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке.