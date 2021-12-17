В России запустился сервис электронной музыки Beatport

Beatport планирует активное участие в развитии локальной электронной сцены, поддержку лейблов и артистов, организацию образовательных мероприятий. Вместе с запуском сервиса пользователям также стали доступны другие функции — такие как Beatport DJ и Beatport LINK.

Как считают представители сервиса, русифицирование платформы с легальной электронной музыкой и музыкальной студией упростят творческие процессы диджеинга и поиска новых композиций. Для русскоязычной аудитории подписка на Beatport обойдется в 9,9 доллара в месяц.

«Запуск Beatport — это не только про русскоязычную версию сайта, это про развитие, поддержку и перспективы вне зависимости от геолокации. Добавление треков в медиатеку Beatport поможет диджеям из России и СНГ найти новых слушателей, создавать музыку вместе с зарубежными коллегами и заявить о себе на мировой сцене», — приводит «ИМИ» слова представителей сервиса.

Beatport — музыкальный интернет-магазин, запущенный в 2004 году в Германии. Он ориентирован прежде всего на диджеев — здесь продаются как готовые треки, так и исходные файлы, которые можно использовать для создания ремиксов. Все треки, доступные на сайте для покупки, не имеют DRM защиты. На сайте можно приобрести треки в формате WAV, MP3 (320 Kbps CBR) и AIFF (44,1 кГц, 16 bit, 1411 kbps).