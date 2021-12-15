Кирилл Иванов, Тося Чайкина, Директор Всего и другие записали джинглы для подкастов в поддержку «Простых вещей»

Каждая дорожка в магазине джинглов — оформленная композиция, готовая к использованию в подкасте. Как считают в «Простых вещах», для подкастеров это «классная возможность дополнить свой аудио-проект концептуальным звучанием одного из музыкантов, принявших участие в проекте». Если подходящего джингла не будет в коллекции, можно просто сделать перевод на любую сумму и поддержать «Простые вещи».

«Как только нам написали, мы сразу же согласились. Наши мастера обожают музыку: мы поем, танцуем и вообще мечтаем о том, чтобы была музыкальная мастерская. Когда к ребятам пришел Кирилл, случился total match. Просто четверо людей, которые любят музыку, наконец встретились. Кино. Спасибо всем причастным за то, что это возможно. Нам важно говорить о том, что дело есть каждому, и это — нормально», — поделилась Евгения Теравская из «Простых вещей».

«"Простые вещи" помогают людям с ментальными особенностями выражать себя через творчество. Подкасты — это ведь тоже про выражение себя, про то, что твой голос будет услышан. И теперь чей-то подкаст про любовь или даже космос может начинаться с нежного джингла Тоси Чайкиной, а легкий разговор друзей открываться концептуально-игровой композицией Димы Мидборна», — отметила представитель сервиса «Толк» Полина Иванова.

Магазин джинглов в поддержку инклюзивных мастерских «Простые вещи» доступен по ссылке.