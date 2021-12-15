18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Кирилл Иванов, Тося Чайкина, Директор Всего и другие записали джинглы для подкастов в поддержку «Простых вещей»

Поделиться:

Студия «Толк» запустила магазин благотворительных джинглов, где можно купить продакшн-элемент для своего подкаста от Кирилла Иванова, Тоси Чайкиной, Димы Мидборна, Директора Всего и других музыкантов. Все вырученные средства будут направлены на поддержку инклюзивных мастерских «Простые вещи».

Фото: Михаил Розанов

Каждая дорожка в магазине джинглов — оформленная композиция, готовая к использованию в подкасте. Как считают в «Простых вещах», для подкастеров это «классная возможность дополнить свой аудио-проект концептуальным звучанием одного из музыкантов, принявших участие в проекте». Если подходящего джингла не будет в коллекции, можно просто сделать перевод на любую сумму и поддержать «Простые вещи».

«Как только нам написали, мы сразу же согласились. Наши мастера обожают музыку: мы поем, танцуем и вообще мечтаем о том, чтобы была музыкальная мастерская. Когда к ребятам пришел Кирилл, случился total match. Просто четверо людей, которые любят музыку, наконец встретились. Кино. Спасибо всем причастным за то, что это возможно. Нам важно говорить о том, что дело есть каждому, и это — нормально», — поделилась Евгения Теравская из «Простых вещей».

«"Простые вещи" помогают людям с ментальными особенностями выражать себя через творчество. Подкасты — это ведь тоже про выражение себя, про то, что твой голос будет услышан. И теперь чей-то подкаст про любовь или даже космос может начинаться с нежного джингла Тоси Чайкиной, а легкий разговор друзей открываться концептуально-игровой композицией Димы Мидборна», — отметила представитель сервиса «Толк» Полина Иванова.

Магазин джинглов в поддержку инклюзивных мастерских «Простые вещи» доступен по ссылке. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: