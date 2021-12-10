Клуб Blank запустил сбор средств на спасение заведения от закрытия

В моменты, когда нам казалось «все, это конец», всегда выручали два чувства: любовь и благодарность. Мы искренне любим наше дело и так же всецело признательны вам за выбор, доверие и лояльность, которые вы проявляете, посещая Blank. Благодаря вам мы смогли сохранить команду, обеспечить ее рабочими местами и выплатить арендодателю значительную часть задолженности, накопившейся за период пандемии.

Мы в одном шаге от закрытия, все аргументы и действия, направленные на погашение арендаторской задолженности в перспективе, не находят понимания. В связи с этим мы вынуждены обратиться за помощью к вам и запустить крауд-кампанию.

Говоря «вы», мы подразумеваем огромный социальный пласт, география которого выходит далеко за пределы Петербурга: гостей, артистов, промо, коллег и всех, кому небезразлична культурно-событийная жизнь, которая оскудеет, если Blank закроется.

Пожертвовавшие определенные суммы могут получить как материальные и нематериальные вознаграждения по завершении кампании. Это могут быть постер, билеты на мероприятия или пожизненный вход в клуб. Чтобы помочь команде, можно перейти по ссылке и сделать небольшое пожертвование.