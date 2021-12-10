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Клуб Blank запустил сбор средств на спасение заведения от закрытия

Клуб Blank, который занимает бывшее здание завода «Арсенал» на Арсенальной набережной, запустил сбор средств на спасение заведения от закрытия. Команда проекта рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями из-за коронавируса, но просто так они сдаваться не намерены.

Как пишет команда Blank, в апреле проекту должно исполниться четыре года. Они половину своего существования оны пытаются легально существовать во времена коронавирусных запретов. Действующие ограничительные меры не позволяют им выйти в режим самоокупаемости. Работать ночью клубу запрещено постановлением, а проведение мероприятий в формате ковид-фри допустимо только при согласовании с госучреждениями.

Команда клуба Blank

В моменты, когда нам казалось «все, это конец», всегда выручали два чувства: любовь и благодарность. Мы искренне любим наше дело и так же всецело признательны вам за выбор, доверие и лояльность, которые вы проявляете, посещая Blank. Благодаря вам мы смогли сохранить команду, обеспечить ее рабочими местами и выплатить арендодателю значительную часть задолженности, накопившейся за период пандемии.

Мы в одном шаге от закрытия, все аргументы и действия, направленные на погашение арендаторской задолженности в перспективе, не находят понимания. В связи с этим мы вынуждены обратиться за помощью к вам и запустить крауд-кампанию.

Говоря «вы», мы подразумеваем огромный социальный пласт, география которого выходит далеко за пределы Петербурга: гостей, артистов, промо, коллег и всех, кому небезразлична культурно-событийная жизнь, которая оскудеет, если Blank закроется.

Пожертвовавшие определенные суммы могут получить как материальные и нематериальные вознаграждения по завершении кампании. Это могут быть постер, билеты на мероприятия или пожизненный вход в клуб. Чтобы помочь команде, можно перейти по ссылке и сделать небольшое пожертвование.

Как здание времен Петра I превратили в клуб Blank?

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