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Crazy Frog вернулся! Вышел новый трек Tricky от сумасшедшего лягушонка

Crazy Frog вернулся! Сумасшедший лягушонок на невидимом мопеде выпустил новый трек Tricky — своеобразный ремикс-мэшап на популярные треки разных годов. Предайтесь ностальгии прямо сейчас!

Слова, произносимые сумасшедшим лягушонком в новом треке Tricky, взяты из композиции It's tricky 1987 года рэперов RUN DMC. Музыка также позаимствована — из трека M to the B рэперши Millie B. Как отмечает DTF, благодаря этому треку в интернете завирусилось видео тиктокерши Бэллы Порч. Летом 2020 года ее ролик побил рекорды TikTok, набрав рекордные 30 миллионов лайков.

Итория Crazy Frog началась с попыток 17-летнего студента из Гётеборга Даниэля Мальмедаля сымитировать голосом звуки заводящегося мопеда. В 1997 году он опубликовал в Сети получившуюся запись, которая широко распространилась в виде mp3 и флеш-роликов. В 2001 году на запись наткнулся шведский дизайнер Эрик Вернквист — он создал анимационного персонажа лягушонка-певца.

И пусть начало карьеры сумасшедшего лягушонка пришлось на 1997 год, широкую известность ему удалось получить только в 2005-ом — после выхода клипа на ремикс Axel F. Трек занимал первые места в рейтингах Соединенного Королевства, Ирландии, Турции, Новой Зеландии, Австралии и многих других стран Европы. Crazy Frog превратился в символ эпохи кнопочных телефонов, а его главный хит — в самый популярный рингтон.

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