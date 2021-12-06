Берлинские диджеи попросили ООН наделить их статусом всемирного наследия ЮНЕСКО

Инициатором обращения выступил Dr. Motte — старейший техно-диджей и пионе жанра в Германии. Его кампания призывает ЮНЕСКО предоставить берлинскому техно статус «нематериального культурного наследия» и признать историческое значение музыкального направления — в частности потому, что именно объединило Германию после падения Берлинской стены, считает диджей.

«Это будет означать, что правительство и власти должны помочь культуре продолжаться. Это означало бы более легкий доступ к деньгам от государства для поддержки. Если бы у нас был такой статус, мы могли бы поддерживать клубы с более низкими налогами, и это могло бы повлиять на законы о строительстве и торговле», — считает Dr. Motte.

Нематериальное культурное наследие, которое также называют «живым наследием», включает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение. Как отмечают в ЮНЕСКО, наследие подобного рода формирует у общин чувство самобытности и преемственности, содействует развитию творчества и социальному благополучию, вносит вклад в управление окружающей природной и социальной средой и получение дохода.