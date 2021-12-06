Скончался музыкант Олег Эмиров. Он писал для групп «Колибри», «Tequilajazzz» и «Сплин»

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — сообщили участники группы «Колибри» в своем Facebook. Причина смерти не уточняется. Как пишет «Петербургский дневник», Эмиров долгое время страдал из-за проблем с сердцем.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде в семье филолога и работника электронной промышленности. В 1988-ом окончил музыкальную школу при Консерватории имени Римского-Корсакова. Работал в качестве регента и на студии «Курицца рекордс». С 1998 года сотрудничал в качестве аранжировшикаранжировщика и клавишника с группами «Колибри», «Tequilajazzz», «Сплин» и другими.

В 1999 году Эмиров стал первым «официальным» композитором на российском телевидении, попав в штат канала НТВ. Эмирову также принадлежит музыкальное оформление российских каналов «ТВ Центр» и «ТНТ», а также украинских «К1» и «К2».

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Олега Владимировича Эмирова.