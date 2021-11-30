ВКонтакте обновила Boom и запустила VK Музыку. Это сервис для слушателей и музыкантов

Социальная сеть ВКонтакте запустила VK Музыку. Это новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов, который пришел на смену Boom.
VK Музыка объединит все музыкальные продукты VK в едином направлении: музыкальные разделы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение VK Музыка на базе уже существующего приложения Boom.
С запуском отдельного музыкального приложения пользователи получили быстрый доступ к своей медиатеке ВКонтакте и в Одноклассниках. Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.
В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов пользователей. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах VK Музыки — и количество их прослушиваний за год выросло на 54%.
Внутри VK Музыки есть и инструменты для музыкантов. Это VK Студия — она помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных. Как говорят во ВКонтакте, VK Студия станет основой для направления работы с музыкантами. В рамках студии будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.
«Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов. Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус», — отметил директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов.
VK Музыка доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца.
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