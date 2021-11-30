ВКонтакте обновила Boom и запустила VK Музыку. Это сервис для слушателей и музыкантов

VK Музыка объединит все музыкальные продукты VK в едином направлении: музыкальные разделы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение VK Музыка на базе уже существующего приложения Boom.

С запуском отдельного музыкального приложения пользователи получили быстрый доступ к своей медиатеке ВКонтакте и в Одноклассниках. Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов пользователей. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах VK Музыки — и количество их прослушиваний за год выросло на 54%.