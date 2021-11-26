Резидент лейбла Скриптонита M'Dee выпустил мини-альбом «Гороскоп FM» — при участии Zoloto и Антохи МС

Специально для «Собака.ru»:

Альбом получился как результат вдохновения поп-роком нулевых, который так много играл в моем детстве по радио. Эти воспоминания и та атмосфера вдохновили меня на создание такого релиза.

Здесь я полностью поменял стиль исполнения, подход к записи, свой визуальный стиль. Если честно, то это самая сложная моя пластинка — в плане работы и подготовки к ней. Мы записывали все вживую — и инструменты, и голос. И я очень благодарен всей команде за такую классную работу.

В релизе есть только один совместный трек — с Zoloto. Я его давний фанат еще со времен алматинской группы Cardio Beat. Я еще тогда даже музыкой не занимался.

По-моему, все получилось действительно здорово. Я полностью доволен этой работой.