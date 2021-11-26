Резидент лейбла Скриптонита M'Dee выпустил мини-альбом «Гороскоп FM» — при участии Zoloto и Антохи МС

Резидент лейбла Скриптонита Musica36 M'Dee выпустил мини-альбом «Гороскоп FM». Это концептуальный релиз, пронизанный любовью к радийному поп-року нулевых и вдохновленный звучанием британской и русской сцен 2000-х.
Мади Токтаров (M'Dee)
Специально для «Собака.ru»:
Альбом получился как результат вдохновения поп-роком нулевых, который так много играл в моем детстве по радио. Эти воспоминания и та атмосфера вдохновили меня на создание такого релиза.
Здесь я полностью поменял стиль исполнения, подход к записи, свой визуальный стиль. Если честно, то это самая сложная моя пластинка — в плане работы и подготовки к ней. Мы записывали все вживую — и инструменты, и голос. И я очень благодарен всей команде за такую классную работу.
В релизе есть только один совместный трек — с Zoloto. Я его давний фанат еще со времен алматинской группы Cardio Beat. Я еще тогда даже музыкой не занимался.
По-моему, все получилось действительно здорово. Я полностью доволен этой работой.
Как рассказали «Собака.ru» представители артиста, для каждого трека сначала писался текст и только потом музыка — благодаря этому приему тексты песен стали взрослее и осознаннее. Все инструментальные партии были записаны вживую командой из семи человек, что задало звучанию релиза атмосферу рок-группы — этого и добивались музыканты.
В создании мини-альбома приняли участие казахстанский артист Zoloto, который стал приглашенным исполнителем в треке «Белый флаг», и Антоха MC — он записал саксофонные партии специально для двух треков «Гороскоп» и «Я без тебя плохо сплю».
Владимир Золотухин (Zoloto)
О выборе песни для совместной композиции — специально для «Собака.ru»:
Мади написал мне насчет совместного трека, когда мы с группой были в туре по Украине и долго ехали в автобусе. Это был идеальный момент, чтобы послушать и подумать о своем парте. Мади скинул демо всего альбома и дал мне свободу в выборе трека, в который можно залететь. Мне больше всего зашел «Белый флаг».
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