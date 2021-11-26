«Электрические жирафы»: вышел утерянный альбом группы «Багровый Фантомас» (1986 года!) из сериала «Внутри Лапенко»

Участники группы «Багровый Фантомас» являются персонажами интернет-сериала «Внутри Лапенко». Приоткроем завесу тайны: на самом деле его записали не Шершняга и Роза Робот, а композитор сериала Константин Глуздаков, режиссер Алексей Смирнов и сам Антон Лапенко, который исполняет в нем все главные роли. Альбом пародирует советский хэви-метал, а его промо-кампания — очень правдоподобно имитирует настоящие новостные сообщения.

Примечательно, что релиз состоялся на лейбле «Sapogоv records», вероятно, запущенном самим Ричардом Сапоговым — еще одним героем интернет-сериала.