«Электрические жирафы»: вышел утерянный альбом группы «Багровый Фантомас» (1986 года!) из сериала «Внутри Лапенко»

На стриминговых сервисах появился утерянный альбом группы «Багровый Фантомас» «Электрические жирафы». Он был записан еще в 1986 году, но услышать его поклонники могут впервые и только сейчас — благодаря простому рабочему Игорю Катамаранову, который нашел пластинку буквально на стройке.
«Беспрецедентный случай в истории рок-музыки. Альбом группы «Багровый Фантомас», имевшей популярность в 80-х годах прошлого столетия, можно сказать, восстал из пепла. Записанная в 1986 году пластинка «Электрические жирафы» так и не увидела свет — пленки до нынешнего момента считались утерянными. Но в сентябре этого года, в маленьком провинциальном городке во время строительных работ были обнаружены исходные материалы», — говорилось в одном из новостных выпусков телеканала «Известия 78».
Участники группы «Багровый Фантомас» являются персонажами интернет-сериала «Внутри Лапенко». Приоткроем завесу тайны: на самом деле его записали не Шершняга и Роза Робот, а композитор сериала Константин Глуздаков, режиссер Алексей Смирнов и сам Антон Лапенко, который исполняет в нем все главные роли. Альбом пародирует советский хэви-метал, а его промо-кампания — очень правдоподобно имитирует настоящие новостные сообщения.
Примечательно, что релиз состоялся на лейбле «Sapogоv records», вероятно, запущенном самим Ричардом Сапоговым — еще одним героем интернет-сериала.
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