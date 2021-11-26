Группа «Обе Две» выпустила новый альбом «Мне это не подходит»

Группа «Обе Две» была образована в середине 2000-х в Екатеринбурге и состояла из сестер Кати и Тани Павловых, обе из которых писали песни и пели. В 2006 году Таня покинула группу, занявшись театральной деятельностью. В 2011 году «Обе Две» выпустили дебютный альбом «Знаешь, что я делала», высоко оцененный критиками — он до сих пор считается главной пластинкой группы.

В 2012 году группа распалась. Катя Павлова и Вадим Королев, тогда еще состоящий в группе «Пилар», создали проект «Окуджав» — сейчас это трио OQJAV. В 2015-ом «Обе Две» возобновили деятельность. Сейчас в состав группы входит Катя Павлова, композитор Дмитрий Емельянов, бас-гитарист Дмитрий Павлов и барабанщик Александр Зингер. На счету «Обе Две» три полноформатных пластинки, четыре мини-альбома и пять синглов.