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Музыка

Группа «Обе Две» выпустила новый альбом «Мне это не подходит»

Группа «Обе Две» выпустила свой третий полноформатный альбом «Мне это не подходит». Это 10 ироничных и честных песен о свиданиях, «глупых разбитых сердцах» и сексе.

«Утро началось тихонько с мамы: «Я ведь уже послушала альбом! Какая прекрасная музыка! Поплакала… Вот эта предпоследняя песня — такая душещипательная». Сегодня мои пружины отпустили все напряжение последних месяцев. Отдаю эту музыку вам, теперь это ваша проблема. Спасибо за поддержку — такой я желаю всем артистам. Это бесценно!» — поделилась вокалистка «Обе Две» Катя Павлова.

Группа «Обе Две» была образована в середине 2000-х в Екатеринбурге и состояла из сестер Кати и Тани Павловых, обе из которых писали песни и пели. В 2006 году Таня покинула группу, занявшись театральной деятельностью. В 2011 году «Обе Две» выпустили дебютный альбом «Знаешь, что я делала», высоко оцененный критиками — он до сих пор считается главной пластинкой группы.

В 2012 году группа распалась. Катя Павлова и Вадим Королев, тогда еще состоящий в группе «Пилар», создали проект «Окуджав» — сейчас это трио OQJAV. В 2015-ом «Обе Две» возобновили деятельность. Сейчас в состав группы входит Катя Павлова, композитор Дмитрий Емельянов, бас-гитарист Дмитрий Павлов и барабанщик Александр Зингер. На счету «Обе Две» три полноформатных пластинки, четыре мини-альбома и пять синглов.

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