«Тебе нема сьогоднi»: Иван Дорн выпустил авторский кавер на песню группы «Океан Ельзи» и клип на него

Иван Дорн выпустил новую песню «Тебе нема сьогоднi». Она стала авторским кавером на композицию «Сьогодні» украинской группы «Океан Ельзи». Послушайте прямо сейчас, а еще лучше посмотрите клип, в котором Дорн снялся вместе со своей женой.
«Тебе нема сьогоднi» — переосмысление песни «Сьогодні» украинской группы «Океан Ельзи», выпущенной в 2001 году в рамках альбома «Модель». Дорн сочинил для нее новый припев, сохранив при этом оригинальные куплеты. Ранее, в 2014 году, музыкант «перепел» покойного Кузьму Скрябина и выпустил кавер на его песню «Танець Пінгвіна».
Иван Дорн
О том, как создавался клип на песню «Тебе нема сьогоднi»:
Когда директорка видео Юлия Паскаль принесла идею, мне понравился ее нестандартный подход и видение кадра. Мы поняли, что такую трогательную и грубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с моей женой Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, и не хотели лишнего внимания. Но через совместные 14 лет мы готовы к этому вниманию — как две личности со своими индивидуальными мирами.
Напомним, в 2020 году Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали клип на песню «Ренессанс». Композиция вошла в первый за пять лет совместный релиз музыкантов «Три хороших песни», выпущенный в октябре 2019 года. В романтическом видео от режиссера Митти Мисюра, выдержанном в стилистике грустного диско 80-х, один телефон-автомат, море цветов и два страдающих сердца.
В апреле на лейбле Masterskaya вышел совместный мини-альбом Дорна и саунд-продюсера Seven Davis Jr. Numbers. Пластинка была анонсирована в начале месяца — тогда музыканты выпустили 20-минутное лайв-видео, в котором исполнили четыре из пяти композиции, вошедшие в свежий релиз.
Ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь». А еще посмотрите клип на песню Wasted, вошедшую в третий студийный альбом OTD.
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