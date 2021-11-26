Netflix снимет анимационный фильм о группе Gorillaz. Уже началась работа над сценарием к будущему проекту.
«Я сейчас сотрудничаю Netflix, потому что мы снимаем полнометражный фильм о Gorillaz. У нас сегодня днем в Малибу назначена писательская сессия. Это действительно интересно, ведь это то, что мы хотели сделать для очень долгое время», — поделился в интервью Apple Music фронтмен группы Дэймон Албарн.
Еще в октябре 2020 года Албарн говорил, что Gorillaz «подписала контракт» и «готовит сценарий» для будущего анимационного фильма о группе. Тогда он отметил, что «создание абстрактного анимационного фильма — довольно большой риск для киностудии, потому что это очень дорого». «Я вижу много людей, снимающих анимационные видео, но не думаю, что они пересекаются с нами. Мы больше находимся в мире Studio Ghibli [анимационная студия Хаяо Миядзаки]», — отмечал фронтмен Gorillaz.
Gorillaz появились в 1998 году как виртуальная группа. Проект включал не только музыкальную составляющую — Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт придумали целую вымышленную вселенную, состоящую из четырех анимационных участников: 2-D (вокалист, клавишные), Мердока Никкалса (лидер, бас-гитара, драм-машина), Нудл (гитара, мелодика, вокал) и Рассела Хоббса (ударные, перкуссия).
Дебютный одноименный альбом Gorillaz разошелся в размере семи миллионов копий, что позволило коллективу войти в Книгу рекордов Гиннесса как «Самая успешная виртуальная группа». К 2007 году продажи альбомов первой пластинки и последующей за ней и Demon Days превысили отметку в 15 миллионов.
На сегодняшний день дискография Gorillaz включает в себя семь студийных полноформатных альбомов, три сборника и более 20 синглов.
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