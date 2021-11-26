Netflix снимет анимационный фильм о группе Gorillaz

«Я сейчас сотрудничаю Netflix, потому что мы снимаем полнометражный фильм о Gorillaz. У нас сегодня днем в Малибу назначена писательская сессия. Это действительно интересно, ведь это то, что мы хотели сделать для очень долгое время», — поделился в интервью Apple Music фронтмен группы Дэймон Албарн.

Еще в октябре 2020 года Албарн говорил, что Gorillaz «подписала контракт» и «готовит сценарий» для будущего анимационного фильма о группе. Тогда он отметил, что «создание абстрактного анимационного фильма — довольно большой риск для киностудии, потому что это очень дорого». «Я вижу много людей, снимающих анимационные видео, но не думаю, что они пересекаются с нами. Мы больше находимся в мире Studio Ghibli [анимационная студия Хаяо Миядзаки]», — отмечал фронтмен Gorillaz.