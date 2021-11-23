Arctic Monkeys, Дуа Липа и Kings Of Leon: фестиваль Sziget раскрыл первую волну артистов

В 2022 году фестиваль Sziget в Будапеште пройдет впервые после двухлетнего перерыва. В список хедлайнеров вошли британская рок-группа Arctic Monkeys, певица Дуа Липа и американцы Kings Of Leon. На фестивале также выступят шотландский певец Льюис Капальди, бельгийский рэпер Stromae, французский исполнитель Woodkid, британский музыкальный коллектив Jungle, английская инди-поп группа Bastille, британский электронный музыкант Джон Хопкинс, норвежская певица Sigrid, британский рэпер slowthai, голландская певица Sevdaliza и другие.

Абонемент на все шесть дней фестиваля обойдется в 290 евро, трехдневный тикет — 195 евро. Попасть на фестиваль россияне смогут. Ранее Венгрия открыла свободный въезд в страну вакцинированным от коронавируса, а также возобновила выдачу туристических виз. Кроме того, Россия и Венгрия возобновили авиасообщение регулярными прямыми рейсами.

Фестиваль Sziget пройдет с 10 по 15 августа 2022 года в Будапеште.

Венгерский фестиваль Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года. В 2019 году Sziget собрал более 530 тысяч гостей из 100 стран. На мероприятии выступили более 1000 артистов и активистов — от Эда Ширана и Foo Fighters до Джейн Гудолл и Эмтитала Махмуда. Музыкальная программа фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки. Кроме музыки, Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства.