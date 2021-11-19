18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Noize MC выпустил альбом «Выход в город»

Рэпер Noize MC выпустил альбом «Выход в город». Правда, пока только его половину — 10 треков, объединенных общей концепцией «быть в пути» и пытаться «вырваться из пут стесняющих обстоятельств».

«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из «Октябрьской»-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив», — рассказал о концепции альбома Noize MC.

Вдохновившись альбомом, современный художник Дима Ребус написал картину, которая и стала обложкой для «Выхода в город». На финальной версии можно обнаружить Солнечную систему с прорисованным маршрутом «Вояджера-1».

Всего альбом «Выход в город» насчитывает 20 треков, половина которых пока скрыта для прослушивания. 10 треков, доступных на всех стриминговых площадках, по словам музыканта, «объединены общей концепцией и даже складываются в некий единый метасюжет». «Полную картину я покажу вам 17 декабря, когда откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке», — отметил Noize MC.

Альбом Noize MC «Выхода в город» доступен на всех цифровых площадках. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: