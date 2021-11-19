Рэпер Noize MC выпустил альбом «Выход в город». Правда, пока только его половину — 10 треков, объединенных общей концепцией «быть в пути» и пытаться «вырваться из пут стесняющих обстоятельств».
«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из «Октябрьской»-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив», — рассказал о концепции альбома Noize MC.
Вдохновившись альбомом, современный художник Дима Ребус написал картину, которая и стала обложкой для «Выхода в город». На финальной версии можно обнаружить Солнечную систему с прорисованным маршрутом «Вояджера-1».
Всего альбом «Выход в город» насчитывает 20 треков, половина которых пока скрыта для прослушивания. 10 треков, доступных на всех стриминговых площадках, по словам музыканта, «объединены общей концепцией и даже складываются в некий единый метасюжет». «Полную картину я покажу вам 17 декабря, когда откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке», — отметил Noize MC.
Альбом Noize MC «Выхода в город» доступен на всех цифровых площадках.
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