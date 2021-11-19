Noize MC выпустил альбом «Выход в город»

Вдохновившись альбомом, современный художник Дима Ребус написал картину, которая и стала обложкой для «Выхода в город». На финальной версии можно обнаружить Солнечную систему с прорисованным маршрутом «Вояджера-1».

Всего альбом «Выход в город» насчитывает 20 треков, половина которых пока скрыта для прослушивания. 10 треков, доступных на всех стриминговых площадках, по словам музыканта, «объединены общей концепцией и даже складываются в некий единый метасюжет». «Полную картину я покажу вам 17 декабря, когда откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке», — отметил Noize MC.

Альбом Noize MC «Выхода в город» доступен на всех цифровых площадках.