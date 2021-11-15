27 ноября в первой программе цикла под управлением Александра Титова Академический симфонический оркестр осуществит российские премьеры таких сочинений Джеймса МакМиллана, как симфоническая фантазия «Британия» (1994) и Larghetto (2009, оркестровка 2017). Также в программу вошли шедевры русской музыки — «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь» и кантата Прокофьева «Александр Невский», солистка — меццо-сопрано Олеся Петрова. Участие в концерте принимает Хор Санкт-Петербургской консерватории.

18 декабря, в рамках программы XXI Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», также впервые в России в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Василия Синайского прозвучит сочинение Ein Lämplein verlosch (2018, аранжировка для струнного оркестра — 2019). В программе также Первый скрипичный концерт Шостаковича (солист — скрипач Вадим Репин) и Третья симфония Брамса.

Завершится цикл концертов с музыкой Джеймса МакМиллана 5 февраля 2022 года, когда Академический симфонический оркестр исполнит под управлением композитора сочинение, с премьеры которого в 1990 году началась его мировая слава — «Исповедь Изобель Гоуди». Также впервые в России будет представлен его Концерт для саксофона с оркестром (2017). Кроме того, в программу войдут шедевры русской симфонической музыки — фантазия «Франческа да Римини» Чайковского и фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.