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Шотландский композитор Джеймс МакМиллан стал резидентом Петербургской филармонии в сезоне 2021-2022

Резидентом Петербургской филармонии в сезоне 2021-2022 стал шотландский композитор Джеймс МакМиллан. Уже в конце ноября в Большом зале состоится две российские премьеры его сочинений, которые будут исполнены Академическим симфоническим оркестром под управлением Александра Титова.

Фотография предоставлена пресс-службой Петербургской филармонии

Джеймс МакМиллан

27 ноября в первой программе цикла под управлением Александра Титова Академический симфонический оркестр осуществит российские премьеры таких сочинений Джеймса МакМиллана, как симфоническая фантазия «Британия» (1994) и Larghetto (2009, оркестровка 2017). Также в программу вошли шедевры русской музыки — «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь» и кантата Прокофьева «Александр Невский», солистка — меццо-сопрано Олеся Петрова. Участие в концерте принимает Хор Санкт-Петербургской консерватории.

18 декабря, в рамках программы XXI Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», также впервые в России в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Василия Синайского прозвучит сочинение Ein Lämplein verlosch (2018, аранжировка для струнного оркестра — 2019). В программе также Первый скрипичный концерт Шостаковича (солист — скрипач Вадим Репин) и Третья симфония Брамса.

Завершится цикл концертов с музыкой Джеймса МакМиллана 5 февраля 2022 года, когда Академический симфонический оркестр исполнит под управлением композитора сочинение, с премьеры которого в 1990 году началась его мировая слава — «Исповедь Изобель Гоуди». Также впервые в России будет представлен его Концерт для саксофона с оркестром (2017). Кроме того, в программу войдут шедевры русской симфонической музыки — фантазия «Франческа да Римини» Чайковского и фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Джеймс МакМиллан

Цитата предоставлена пресс-службой Петербургской филармонии:

Значительное влияние шотландской музыки в моих сочинениях сочетается с важной ролью ритмического начала, демонстрирующей влияние Стравинского, Мессиана и некоторых композиторов-минималистов. Моя философия композиции преодолевает рамки сосредоточенности на себе, обрекающей новую музыку на существование в своеобразном «гетто»: я стремлюсь к общению с более широкой аудиторией, избегая при этом популизма... “Модернистское” рвение послевоенного поколения композиторов, которые пытались отказаться от любого продолжения традиции, кажется мне проклятьем. Я уважаю традиции во многих формах, будь то культурные, политические или исторические, и в непрерывном и деликатном изучении старых форм, непреходящих верований и устойчивых ценностей вижу путь к обретению новых способов выражения. Влияние старого и эксперименты нового не должны казаться чем-то взаимоисключающим.

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