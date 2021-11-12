IOWA выпустили новый трек Money Race — впервые на английском

Money Race — первая англоязычная песня IOWA, иронично обыгрывающая гонку за деньгами, в финале которой невозможно остаться победителем. Клип на песню — про чрезмерность в работе артиста, когда он и его окружение все время требуют больше и больше. Стилистически это плавный переход от статики поп-клипов в яркий и дерзкий сумбур.

Режиссером видео выступил Александр Морозов. Работая над клипом, он вдохновлялся рэпером Action Bronson — благодаря нему в видео появляется немного мокьюментари. «Главная эмоция, которой мне хочется поделиться со зрителем — это спуск с крутого склона без тормозов. Когда видео стартует, мы плавно трогаемся и начинаем неумолимо набирать скорость», — отметил Морозов.

«Когда мы думаем, что наше благополучие зависит только от наших умений заработать, достичь, добежать и снова бежать дальше, мы не можем увидеть настоящие цели. Когда за накопительством и гонкой за деньгами ничего, кроме сравнения себя с другими, не стоит, это превращается лишь в «copy-paste». Ты забываешь о главном: о семье, близких и в конечном итоге — о себе самом», — поделилась солистка Катя Иванчикова.