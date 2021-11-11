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Музыка

В Великобритании нашли кассету с неизданной песней участников The Beatles

В Великобритании обнаружили необычную аудиокассету. На ней была записана песня, в создании которой приняли участие Джордж Харрисон и Ринго Стар — музыканты из группы The Beatles, пишет BBC.

Shutterstock.com

Композицию под названием «Radhe Shaam» написал Суреш Джоши. Композитор попросил исполнить песню гитариста и барабанщика The Beatles в 1968 году. Запись сохранилась, но так и не была опубликована официально.

Все это время редкая запись хранилась дома у Джоши в Бирмингеме. Артист нашел ее случайно на чердаке во время самоизоляции, которую объявили из-за пандемии коронавируса. Впервые трек публике показали в музее The Beatles в Ливерпуле.

Композитор планирует опубликовать 53-летнюю запись позднее, пока точной даты не называется. Ринго Старр пока никак не прокомментировал находку.

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