На музыкальном фестивале Трэвиса Скотта в Техасе погибли как минимум 8 человек из-за давки

Восемь человек погибли и еще несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе, одним из организаторов которого является Трэвис Скотт. Это произошло в результате давки, которая образовалась во время выступления рэпера, пишет CNN.
На концерте толпа из 50 тыс. человек начала вплотную подходить к сцене, из‑за чего некоторые люди начали падать без сознания и терять равновесие. Возникла паника, сообщил глава пожарной службы Хьюстона Самуэль Пенья. На помощь к пострадавшим прибыла машина скорой помощи, концерт были вынуждены остановить. Второй день фестиваля Astroworld тоже отменили.
Как сообщают местные власти, около 300 человек обратились за помощью в полевой госпиталь, который находился неподалеку от фестиваля. В больницу доставили 17 человек с тяжелыми травмами, еще 11 — с сердечными приступами. Среди пострадавших есть и ребенок десяти лет.
Another video- #Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of the #crowd.#Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #music #festival #Houston#KHOU11 pic.twitter.com/tubnfQIVPS— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021
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