Molchat Doma, Милохин, Пугачева и Ротару исполнили хиты группы t.A.T.u. на трибьют-альбоме «200 по встречной»

Вышел альбом «Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной"» — 26 треков, 28 исполнителей и все главные хиты дуэта Юли Волковой и Лены Катиной. Рассказываем о проекте в комментариях его участников и слушаем прямо сейчас!
В записи трибьют-альбома t.A.T.u. «200 по встречной» приняли участие ключевые представители старой и новой школы поп, рок и хип-хоп сцены — Даня Милохин, Монеточка, Вера Брежнева, White Punk, DOROFEEVA, Манижа, Алена Швец, POLINA, «Моя Мишель», группы «Винтаж», Reflex, Molchat Doma, «Слот», «Нервы», IOWA и ЛСП, Ваня Дмитриенко, Rita Dakota, ARTY, FavLav, Guru Groove Foundation, Егор Сесарев, Клава Кока, Женя Любич, Imany, Алла Пугачева, София Ротару и Дмитрий Маликов, который записал инструментальную версию песни «Нас не догонят».
Трибьют приурочен к юбилею дебютного альбома группы t.A.T.u. «200 по встречной», который вышел в мае 2001 года. Продажи пластинки в России составили более 1 миллиона копий, общий объем продаж англоязычной версии альбома составил более 7 миллионов экземпляров по всему миру. В 2002 году группа получила премию Международной федерации производителей фонограмм IFPI Platinum Europe Award за миллион проданных в Европе копий альбома.
Участники трибьюта переосмыслили главные хиты t.A.T.u. — от «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» до «Не верь, не бойся» и «Люди-инвалиды». Работа над треками происходила в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u — Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко. В поддержку выхода альбома участники трибьюта выступят со специальным гибридным шоу в Moscow Music Dome — масштабный концерт пройдет 20 ноября.
FavLav
Специально для «Собака.ru»:
Можно сказать, что принять участие в трибьюте t.A.T.u. — это детская мечта, как моя, так и многих, кто вырос на творчестве этого легендарного проекта. Песня «Обезьянка-ноль», которую я записала для трибьюта, очень откликнулась мне — она о тех, кого не понимают, а порой и не принимают в обществе. Как и двадцать лет назад, эта тема сейчас стоит очень остро.
Guru Groove Foundation
Специально для «Собака.ru»:
Когда ты слушаешь песни t.A.T.u, часто возникает мысль о том, что хотелось бы, чтобы это был твой трек, написанный тобой. Поэтому я ни секунду не сомневалась, когда мне предложили поучаствовать в трибьюте — ведь это такая крутая возможность по-своему интерпретировать их творчество, показать песню так, как я ее чувствую. Ну и, конечно, такую музыку не должны забывать.
«Моя Мишель»
Специально для «Собака.ru»:
Мы узнали о трибьюте t.A.T.u., посвященному 20-летию группы, и подумали: «Какая крутая идея! Хочется стать частью!». Я долго выбирала между «Полчаса» и «Зачем я?», в итоге выбрала последнюю. Подумала, что смогу ее улучшить, написать мелодию куплета вместо речитатива и дописать часть — развитие — слова и музыку. Как недостающий или потерянный элемент, они вписались в контекст. А дальше санудпродюсер предложил специально для нее записать оркестр. Ну, как предложил… Записал! Это настоящее волшебство.
Послушать альбом «Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной"» полностью можно на всех цифровых площадках.
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