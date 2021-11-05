Molchat Doma, Милохин, Пугачева и Ротару исполнили хиты группы t.A.T.u. на трибьют-альбоме «200 по встречной»

Специально для «Собака.ru»:

Можно сказать, что принять участие в трибьюте t.A.T.u. — это детская мечта, как моя, так и многих, кто вырос на творчестве этого легендарного проекта. Песня «Обезьянка-ноль», которую я записала для трибьюта, очень откликнулась мне — она о тех, кого не понимают, а порой и не принимают в обществе. Как и двадцать лет назад, эта тема сейчас стоит очень остро.