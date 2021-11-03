Imagine Dragons приезжает в Петербург. Они выступят с концертом летом 2022 года

Американская инди-группа Imagine Dragons выступит с концертом в Петербурге летом 2022 года. Об этом сообщается в Instagram «Газпром Арены».
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Выступление группы запланировано на 7 июня. Оно состоится в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Mercury — Act 1».
Всего Imagine Dragons с презентацией нового альбома посетит 19 европейских городов, сказано в афише, которую опубликовали в Instagram группы. Помимо Петербурга, музыканты посетят Москву. Концерт в столице проведут 5 июня.
Imagine Dragons — инди-рок-группа, ее создали в 2008 году в США. Известность коллектив получил после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года.
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