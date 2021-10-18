Грета Тунберг исполнила песню «Never Gonna Give You Up» на концерте Climate Live

По словам Тунберг, в организации «Пятницы ради будущего» всегда исполняют песню «Never Gonna Give You U».

«Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт», — рассказала экоактивистка.

Также она объяснила свое выступление тем, что пыталась продемонстрировать миру, что экоактивисты — подростки, которые также умеют веселиться и шутить, а не злые дети, пишет Life.

По словам девушки, она хотела показать этой песней, что экоактивисты — это в основном подростки, которые шутят и поют друг с другом, а не злые дети. Всего в гала-концерте в Стокгольме участвовал 21 артист. Среди выступающих были известные в Швеции группы и исполнители — First Aid Kit, Ларс Виннербек, Хелен Шехольм, Виктор Лекселл и Туссе.