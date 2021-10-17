«Мы успели сыграть 3 песни»: полиция прервала концерт Васи Обломова в Петербурге

Полицейские остановили концерт музыканта Васи Обломова в петербургском клубе Aurora Concert Hall. Об этом исполнитель рассказал в своем Twitter.
«Концерт запретили. Мы успели сыграть 3 песни», — сообщил Обломов. Изначально планировалось, что выступление пройдет в клубе «Время N». Однако за несколько часов до начала концерта мероприятие перенесли в Aurora Concert Hall. По словам команды музыканта, это произошло по независящим от него причинам.
После приезда в клуб полиции и других надзорных органов Обломов заявил со сцены, что концерт отменяется из-за отсутствия формального разрешения.
«Запрещают проведение концерта по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение, никакой возможности провести концерт в клубе нет. Нам не дают играть, мы не можем играть, нам так сообщили. Надеюсь когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти», — сказал он.
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