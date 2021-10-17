«Мы успели сыграть 3 песни»: полиция прервала концерт Васи Обломова в Петербурге

После приезда в клуб полиции и других надзорных органов Обломов заявил со сцены, что концерт отменяется из-за отсутствия формального разрешения.

«Запрещают проведение концерта по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение, никакой возможности провести концерт в клубе нет. Нам не дают играть, мы не можем играть, нам так сообщили. Надеюсь когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти», — сказал он.