Джеймс Блейк дебютировал в 2011 году альбомом имени себя. За релизом последовали еще три пластинки — Overgrown в 2013-ом, The Colour in Anything в 2016-ом и Assume Form в 2019 году. Последняя стала достаточно изобретательной работой Блейка — он экспериментировал с записью голоса, добавил на пластинку элементы электропопа, хип-хопа и R&B, а на фитах тогда отметились Трэвис Скотт, певица Rosalia и André 3000. Альбом Friends That Break Your Heart стал пятым студийным в дискографии музыканта.