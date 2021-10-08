«Став легче и прямолинейнее, он кажется самым традиционным альбомом Блейка: сборник ультра-линейных баллад, в первую очередь текстов, жалобных и нежно-красивых. Похоже, что он черпает вдохновение у авторов народных песен, которые влияют на грани его творчества — привносит тепло и текстуру в музыку, ранее покрытую прохладным лаком. Это осязаемое, доступное и даже отчасти связное, тексты Блейка теперь делают такую же тяжелую эмоциональную нагрузку, как и его фальцет», — пишет об альбоме Pitchfork.