Английский певец и автор песен Джеймс Блейк выпустил новый альбом. Friends That Break Your Heart — теплый и уравновешенный сборник баллад, записанных при участии певицы SZA, рэпера JID и участницы коллектива PHOX Моники Мартин.
«Став легче и прямолинейнее, он кажется самым традиционным альбомом Блейка: сборник ультра-линейных баллад, в первую очередь текстов, жалобных и нежно-красивых. Похоже, что он черпает вдохновение у авторов народных песен, которые влияют на грани его творчества — привносит тепло и текстуру в музыку, ранее покрытую прохладным лаком. Это осязаемое, доступное и даже отчасти связное, тексты Блейка теперь делают такую же тяжелую эмоциональную нагрузку, как и его фальцет», — пишет об альбоме Pitchfork.
Джеймс Блейк дебютировал в 2011 году альбомом имени себя. За релизом последовали еще три пластинки — Overgrown в 2013-ом, The Colour in Anything в 2016-ом и Assume Form в 2019 году. Последняя стала достаточно изобретательной работой Блейка — он экспериментировал с записью голоса, добавил на пластинку элементы электропопа, хип-хопа и R&B, а на фитах тогда отметились Трэвис Скотт, певица Rosalia и André 3000. Альбом Friends That Break Your Heart стал пятым студийным в дискографии музыканта.
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