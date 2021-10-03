Бывшая солистка «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы

Экс-участница группы «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении группы. Она рассказала об этом в Instagram.
«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», — заявила Катина. По ее словам, Юлия Волкова также будет выступать на концерте. Кроме того, на одной из стриминговых площадок скоро появится сериал о «Тату» с участием обеих исполнительниц.
Группа «Тату» появилась в 1999 году, ее создал продюсер Иван Шаповалов. В 2003 году дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной выступил на «Евровидении» и занял на нем третье место, после чего получил мировую известность. Среди известных хитов — «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «30 минут» и другие. В 2009 году группа объявила о распаде.
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