Бывшая солистка «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы

Группа «Тату» появилась в 1999 году, ее создал продюсер Иван Шаповалов. В 2003 году дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной выступил на «Евровидении» и занял на нем третье место, после чего получил мировую известность. Среди известных хитов — «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «30 минут» и другие. В 2009 году группа объявила о распаде.