Liminal Soul: послушайте новый альбом от Kedr Livanskiy

На новом альбоме Kedr Livanskiy больше пространства, глубины и эксперимента. Пластинка должна была выйти еще в марте, затем сроки релиза неоднократно сдвигались. Лейбл 2MR, на котором издается артистка, выпускает все релизы не только в диджитале, но и на виниле — это «важная идейная составляющая». Из-за коронавируса производство не могли запустить вовремя.

«Я очень извиняюсь перед всеми за ложные обещания по выходу альбома, но никто не знал, что будет так все постоянно сдвигаться. Теперь я вообще молчу по этому поводу, чтобы не получилось снова вранья. Я очень опечалена всем этим дурдомом. Альбом лежит с февраля и я не знаю, сколько слез уже было пролито по этому поводу», — поделилась в мае артистка.