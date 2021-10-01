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Liminal Soul: послушайте новый альбом от Kedr Livanskiy

Электронный музыкант Kedr Livanskiy выпустила новый альбом Liminal Soul. Пластинка, выход которой неоднократно откладывался из-за пандемии и особенностей релизов лейбла, насчитывает 9 треков.

На новом альбоме Kedr Livanskiy больше пространства, глубины и эксперимента. Пластинка должна была выйти еще в марте, затем сроки релиза неоднократно сдвигались. Лейбл 2MR, на котором издается артистка, выпускает все релизы не только в диджитале, но и на виниле — это «важная идейная составляющая». Из-за коронавируса производство не могли запустить вовремя.

«Я очень извиняюсь перед всеми за ложные обещания по выходу альбома, но никто не знал, что будет так все постоянно сдвигаться. Теперь я вообще молчу по этому поводу, чтобы не получилось снова вранья. Я очень опечалена всем этим дурдомом. Альбом лежит с февраля и я не знаю, сколько слез уже было пролито по этому поводу», — поделилась в мае артистка.

Liminal Soul — третий полноформатный альбом Kedr Livanskiy. Яна Кедрина дебютировала в 2015 году синглом Sgoraet, за которым в 2016 году последовал ее первый мини-альбом January Sun. Дебютный полноформатник Ariadna был выпущен в сентябре 2017 года, а ее второй студийный альбом в стиле deep-house Your Need увидел свет 2019 году.

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