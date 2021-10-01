На певицу Шакиру в Барселоне напали кабаны. Они отобрали сумку и убежали

На певицу Шакиру и ее восьмилетнего сына напали два диких кабана. Инцидент произошел в Барселоне — парнокопытные отобрали у нее сумку, в котором был телефон, и убежали в лес. Не переживайте, это история с хорошим концом: украденное удалось вернуть.
Stuart Franklin/Getty Images
«Смотрите, два диких кабана напали на меня в парке и оставили сумку вот в таком состоянии. Они забрали мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. И все сломали», — поделилась в своем Instagram Шакира, показав истоптанную копытами сумку. «Милан, скажи правду, расскажи, как твоя мама боролась с кабаном», — продолжила певица, обратившись к своему сыну.
Как пишет BBC, Шакира — далеко не единственная, кто пострадал от встречи с дикими кабанами в Барселоне. В 2016 году полиция получила 1 187 обращений с жалобами на этих зверей. Тремя годами ранее, в 2013-ом, полицейский попытался застрелить кабана из револьвера, но вместо этого попал в своего напарника. Парнокопытных привлекает в городах мусор, выброшенный людьми. Число этих животных резко выросло по всей Европе — сейчас на континенте проживают более 10 миллионов особей.
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