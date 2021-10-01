На певицу Шакиру в Барселоне напали кабаны. Они отобрали сумку и убежали

Как пишет BBC, Шакира — далеко не единственная, кто пострадал от встречи с дикими кабанами в Барселоне. В 2016 году полиция получила 1 187 обращений с жалобами на этих зверей. Тремя годами ранее, в 2013-ом, полицейский попытался застрелить кабана из револьвера, но вместо этого попал в своего напарника. Парнокопытных привлекает в городах мусор, выброшенный людьми. Число этих животных резко выросло по всей Европе — сейчас на континенте проживают более 10 миллионов особей.