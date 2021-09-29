Утерянный альбом Дэвида Боуи «Toy» выйдет 20 лет спустя

Альбом «Toy» должен был включать, наряду с новым материалом, ремейки малоизвестных ранних песен певца, выпущенные в основном в 60-х годах. Релиз был запланирован на 2001-2002-й годы, но так и не состоялся из-за конфликта со звукозаписывающей студией. «Мне кажется что у EMI/Virgin есть много конфликтов в графике этого года, которые многое оттеснили на задний план. «Toy» закончен и готов к релизу, и я сделаю заявление, как только узнаю реальную дату», — отмечал Боуи еще в 2001 году.

Лонгплей «Toy» будет выпущен в рамках бокс-сета «Era Five». Уже можно послушать один из треков, который войдет в него — «You’ve Got a Habit of Leaving» — ремейк последней песни музыканта, записанной под его настоящим именем Дэвид Джонс.

Дату выхода альбома и другие подробности обещают рассказать сегодня в официальном Twitter-аккаунте, посвященном Дэвиду Боуи.