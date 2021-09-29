Утерянный альбом Дэвида Боуи «Toy» выйдет 20 лет спустя

Спустя 20 лет выходит ранее неизданный альбом Дэвида Боуи «Toy». Пластинку планировали выпустить в 2001 году, однако официальный релиз из-за конфликта со звукозаписывающей студией так и не состоялся.
@DavidBowieReal
Альбом «Toy» должен был включать, наряду с новым материалом, ремейки малоизвестных ранних песен певца, выпущенные в основном в 60-х годах. Релиз был запланирован на 2001-2002-й годы, но так и не состоялся из-за конфликта со звукозаписывающей студией. «Мне кажется что у EMI/Virgin есть много конфликтов в графике этого года, которые многое оттеснили на задний план. «Toy» закончен и готов к релизу, и я сделаю заявление, как только узнаю реальную дату», — отмечал Боуи еще в 2001 году.
Лонгплей «Toy» будет выпущен в рамках бокс-сета «Era Five». Уже можно послушать один из треков, который войдет в него — «You’ve Got a Habit of Leaving» — ремейк последней песни музыканта, записанной под его настоящим именем Дэвид Джонс.
Дату выхода альбома и другие подробности обещают рассказать сегодня в официальном Twitter-аккаунте, посвященном Дэвиду Боуи.
Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни. Британский рок-музыкант умер в кругу семьи. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет. Накануне гибели и в день его рождения, 8 января, вышла последняя прижизненная пластинка певца «Blackstar» — студийный альбом стал 26-м по счету. Rolling Stone уже назвал диск лучшим шедевром музыканта, созданным со времен 1970-х годов. Незадолго до релиза певец также представил клип на песню Lazarus.
В 2004 году журнал Rolling Stone включил Боуи в сотню величайших исполнителей рок-музыки всех времен — его поставили на 39-е место. В списке «100 величайших вокалистов всех времен» артист занимает 23-ю строчку.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.