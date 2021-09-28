Как пишет CNBC со ссылкой на сообщение прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, Ар Келли был признан виновным федеральным жюри в Бруклине по девяти статьям обвинения в деле о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации — в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения и подкупа. В ходе разбирательства суд заслушал показания более 45 свидетелей. Шесть из них свидетельствовали о связях музыканта с несовершеннолетними.

Одна из женщин рассказала на суде, что Келли держал ее в неволе, накачивал запрещенными веществами и насиловал. После того, как она публично рассказала о действиях певца, ей пришлось скрываться от него из‑за угроз в свой адрес, пишет BBC. Согласно материалам дела Келли не разрешал своим жертвам есть и пользоваться ванной без его разрешения, контролировал то, какую одежду они носят и заставлял называть его «папа».

Окончательное решение о наказании суд огласит 4 мая 2022 года. Келли грозит тюремное заключение сроком в несколько десятилетий. Приговор, вынесенный судом присяжных, является первым уголовным делом для певца после десятилетий обвинений в сексуальном насилии. В 2008 году он был оправдан по 14 статьям обвинения в деле о детской порнографии, получившем широкую общественную огласку. Келли был арестован в июле 2019 года по обвинениям в сексуальном насилии, которые предъявили ему в штате Иллинойс, суд тогда отказал ему в освобождении под залог.

Ар Келли — сценическое имя американского R&B исполнителя, певца и продюсера Роберта Сильвестра Келли. Будучи заядлым поклонником баскетбола, в 1996 году Келли записал песню к фильму «Космический матч». I Believe I Can Fly возглавила хит-парады по всей Европе, выиграла три премии «Грэмми» и была занесена журналом Rolling Stone в список пятисот лучших песен эпохи рок-н-ролла.