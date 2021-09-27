Премьера на «Собака.ru»: диджей Никита Забелин записал трек у ветрогенераторов в поддержку Greenpeace

Специально для «Собака.ru»:

Я музыкант. Но в первую очередь я человек, который ответственно относится к своей жизни и к жизни других на этой планете. Я решил написать музыку для проекта, чтобы привлечь внимание к проблеме климатических изменений. Когда я думал об идее трека, то размышлял на тему человека и природы, стихии, разума и того, как они могут сосуществовать. Ветер олицетворяет свободу, а музыка — это свобода для человека. Для меня этот символизм очень важен, потому что я свободный человек.

Важным элементом выступления является то, что вся используемая моими приборами энергия будет чистой и питаться от солнечных батарей.