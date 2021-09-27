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Премьера на «Собака.ru»: диджей Никита Забелин записал трек у ветрогенераторов в поддержку Greenpeace

Диджей Никита Забелин записал новый трек и исполнил его на фоне ветрогенераторов в Ульяновской области. Это проект в поддержку экологической организации Greenpeace, российское отделение которой готовится выпустить документальный фильм о возобновляемой энергетике в стране. «Собака.ru» представляет премьеру.

Никита Забелин

Специально для «Собака.ru»:

Я музыкант. Но в первую очередь я человек, который ответственно относится к своей жизни и к жизни других на этой планете. Я решил написать музыку для проекта, чтобы привлечь внимание к проблеме климатических изменений. Когда я думал об идее трека, то размышлял на тему человека и природы, стихии, разума и того, как они могут сосуществовать. Ветер олицетворяет свободу, а музыка — это свобода для человека. Для меня этот символизм очень важен, потому что я свободный человек.

Важным элементом выступления является то, что вся используемая моими приборами энергия будет чистой и питаться от солнечных батарей.

Фотограф: Слава Замыслов

Трек был исполнен на фоне ветрогенераторов в Ульяновской области неслучайно. В настоящий момент климатическая команда российского отделения Greenpeace находится в экспедиции по регионам России и выясняет, насколько страна готова к переходу на зеленую энергетику. Месяц назад Greenpeace опубликовал «Рейтинг открытости регионов России к "Зеленому курсу"» — и теперь экологи хотят проверить, насколько обещания местных властей соответствуют действительности.

Как рассказали «Собака.ru» в Greenpeace, Ульяновская область — это первый регион России, где появился промышленный ветропарк, завод по производству лопастей для ветрогенераторов и предприятия, которые развивают возобновляемую энергетику для собственных нужд. Также здесь есть больница, полностью оборудованная солнечными панелями. Новый трек Никита создал в поддержку проекта Greenpeace по переходу на зеленую и климатически-дружественную энергию. Композиция войдет в документальный фильм организации о возобновляемой энергетике в России. 

Здесь и далее фото: Кира Туманова

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