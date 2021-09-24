Борис Гребенщиков выпустил первую серию NFT-работ. Это 24 картины — и они уже выставлены на аукцион

Свою первую серию NFT-работ под названием «Знак огня» Гребенщиков выставил на аукцион на OpenSea. Как рассказали «Собака.ru» организаторы аукциона, данная серия состоит из цифровых картин, созданных в процессе поиска финальной обложки для последнего альбома Гребенщикова «Знак Огня», который вышел в июне 2020 года. «Говорят, что музыка «Аквариума» — как дом с зачарованными дверями, ведущими в разные миры; иногда можно увидеть то, чего никто никогда не видел», — отметил музыкант.

Параллельно с музыкальной деятельностью Борис Гребенщиков большую часть своей жизни занимался живописью. Его работы были выставлены в Московском музее современного искусства, Музее нонконформистского искусства, Музее Набокова и других. Работы Гребенщикова числятся в коллекции Русского Музея. Организаторы аукциона считают, что мир NFT открывает для поклонников «Аквариума» и БГ возможность «по-настоящему владеть правами интеллектуальной собственности на некоторые эскизы и творения художника, что ранее было невозможно».

Аукцион уже открыт продлится неделю — до 30 сентября 2021 года.