Cardi B может заменить Уитни Хьюстон в ремейке фильма «Телохранитель»

Как пишет Veriety, ремейк «Телохранителя» будет вдохновлен оригинальной романтической драмой 1992 года, главные роли в которой исполнили Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Оригинал собрал более 400 миллионов долларов в прокате по всему миру, а саундтрек к нему считается самым продаваемым саундтреком всех времен — песня I Will Always Love You, соул-версия композиции 1974 года от звезды кантри-музыки Долли Партон, была удостоена множества наград, в том числе «Грэмми» за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал.

Продюсерами ремейка «Телохранителя» выступят Дэн Лин, Джонатан Эйрих и Лоуренс Кэздан — сценарист и продюсер оригинальной версии фильма 1992 года. На пост исполнительного продюсера проекта назначен Ник Рейнольдс. Слухи о том, кто исполнит главные роли в перезапуске, появлялись с 2011 года, сейчас основными кандидатами значатся пары Крис Хемсворт и Тесс Томпсон, а также Ченнинг Татум и Cardi B.

По сюжету фильма «Телохранитель», Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, покидает службу из-за чувства вины за то, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. За большой гонорар, но все же нехотя, он нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел.