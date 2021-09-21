Cardi B может заменить Уитни Хьюстон в ремейке фильма «Телохранитель»

Студия Warner Bros. запустила в производство ремейк культового фильма «Телохранитель» 1992 года. Сценарий напишет драматург Мэтью Лопес, чья пьеса «Наследие» считается одной из самых успешных постановок на Бродвее последних лет. На главную женскую роль претендуют сразу две девушки — актриса Тесса Томпсон и хип-хоп исполнительница Cardi B.
Steven Ferdman/Getty Images
Как пишет Veriety, ремейк «Телохранителя» будет вдохновлен оригинальной романтической драмой 1992 года, главные роли в которой исполнили Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Оригинал собрал более 400 миллионов долларов в прокате по всему миру, а саундтрек к нему считается самым продаваемым саундтреком всех времен — песня I Will Always Love You, соул-версия композиции 1974 года от звезды кантри-музыки Долли Партон, была удостоена множества наград, в том числе «Грэмми» за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал.
Продюсерами ремейка «Телохранителя» выступят Дэн Лин, Джонатан Эйрих и Лоуренс Кэздан — сценарист и продюсер оригинальной версии фильма 1992 года. На пост исполнительного продюсера проекта назначен Ник Рейнольдс. Слухи о том, кто исполнит главные роли в перезапуске, появлялись с 2011 года, сейчас основными кандидатами значатся пары Крис Хемсворт и Тесс Томпсон, а также Ченнинг Татум и Cardi B.
По сюжету фильма «Телохранитель», Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, покидает службу из-за чувства вины за то, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. За большой гонорар, но все же нехотя, он нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел.
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