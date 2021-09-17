Обладатель самых роскошных усов на эстраде Гриша Ургант выпустил клип на песню «Ночной каприз». Он отправляется в мотель, чтобы наконец встретиться с возлюбленной, роль которой в видео исполнила актриса Паулина Андреева.
По сюжету клипа, Гриша Ургант приезжает в мотель, чтобы встретиться с возлюбленной в исполнении актрисы Паулины Андреевой. Сделать это можно, опустив монету в специальный автомат, но прикоснуться к девушке по ту сторону стекла у героя видео не получается.
В клипе также появляется солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев — его игру на саксофоне показывают по телевизору в номере мотеля. Его появление неслучайно — песня «Ночной каприз» является кавером одноименной композиции группы.
Гриша Ургант — альтер эго Ивана Урганта, что сам телеведущий категорически отрицает. В 2012 году Гриша выпустил дебютный альбом «Estrada», позже еще три сингла — «Силуэты» (2013), «Пиротехника» (2014), «Усы и гитары» (2015). «Ночной каприз» стал первым релизом музыканта за шесть лет.
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