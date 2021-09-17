Чтобы воплотить «Beautiful James» в жизнь, группа перевернула свой творческий процесс с ног на голову, создавая композицию через призму бессонницы. Это означало подойти к их совместной работе по-новому, начав с фотографических изображений и названия песни, которое вызывало определенное чувство задолго до того, как была написана какая-либо музыка. Получившаяся в результате и мощная, и нежная одновременно и равноправно.

«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать», — заявил фронтмен Placebo Брайан Молко.

Группа Placebo была основана в 1994 году музыкантами Брайаном Молко и Стефаном Ольсдалем. На ее счету семь студийных альбомов, последний на сегодняшний день, Loud Like Love, был выпущен в 2013 году. За 27 лет и более 13 миллионов проданных пластинок Placebo зарекомендовали себя коллекционерами человеческих состояний. Музыканты продолжают проливать свет на те аспекты общества, на которые часто смотрят со скептицизмом и ненавистью.

«Beautiful James — это не полемика и даже не разговор. Это заявление — такое же ясное и смелое, как все, что они когда-либо делали», — заявили «Собака.ru» дистрибьютеры, намекнув на то, что в ближайшее время от Placebo стоит ожидать «еще больше музыки».