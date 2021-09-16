Путешествия пса Ральфи по снам и воспоминаниям в новом анимированном клипе Мака Миллера на песню Colors and Shapes

Срежиссировать клип команда Миллера позвала Сэма Мэйсона. Его главным героем стал любимый пес Мака Ральфи, которого рэпер потерял за несколько лет до своей гибели. Что именно произошло со псом, неизвестно: в 2014 году Миллер рассказал о похищении питомца, в 2015-м СМИ писали, что Ральфи съели койоты в Лос-Анджелесе.

В анимированном видео пес, находясь в глубоком сне, путешествует по сюрреалистичным, постоянно изменяющимся пространствам. Сны и воспоминания Ральфи населены огромными совами и муравьями, наполнены игральными костями, аудиокассетами и игрушками. В видео есть даже отсылка к «Пароходику Вилли» — самому раннему из сохранившихся звуковых мультфильмов и первому студии Уолта Диснея.

Все предметы, появляющиеся в клипе, родом из детства Мака Миллера — режиссер попросил семью рэпера прислать ему «кусочки из детства» музыканта, «фотографии города, где он рос, предметы и игрушки из его комнаты». Когда Мэйсон увидел снимок Ральфи, из мелких фрагментов сложилась история.

Видео предваряет переиздание микстейпа Мака Миллера Faces 2014 года, в рамках которого был выпущен трек Colors and Shapes. Релиз будет выпущен 15 октября и впервые официально появится на стриминговых площадках.

Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года в возрасте 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Студио-Сити, Лос-Анджелес. Официальной причиной смерти музыканта назвали случайную передозировку наркотическими веществами. Всего на счету Миллера шесть студийных альбомов, три мини-альбома и 14 микстейпов. В марте 2020 года также вышла делюкс-версия посмертного альбома Мака Миллера Circles с двумя новыми треками.