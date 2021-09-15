Продюсер и основатель группы «Грибы» Юра Бардаш впервые выступит в Петербурге с проектом YOURA — на закрытии сезона К-30

В послужном списке Бардаша основание группы «Грибы» и продакшн для певицы Луны. Сольный проект продюсера YOURA делает ставку на напористый брейкбит с едкими речитативами и агрессивным флоу и явно метит в сторону публики, для которой рейвы ближе радийного формата. Подтверждение этому — недавние выступления на фестивале Brave! Factory от команды киевского клуба Closer, масштабном лесном рейве Signal и в столичном арт-центре Mutabor. Поэтому логично, что площадкой первого концерта YOURA в Петербурге станет именно K-30, говорят организаторы.

В тот же вечер свой редкий лайв даст группа «Труд». Проект, основанный Жорой Кушнаренко и Ильдаром Иксановым, экс-участниками Manicure, с самого своего старта следует иным правилам, чем большинство локальных коллективов начала десятых. Столичные сподвижники постпанка и синтипопа намеренно берут лаконизмом, возведенным в абсолют: порядковые номера в заглавиях релизов, емкие песни без лишних метафор и хлесткие гитарные партии в такт с ударными.

Catch Yours традиционно откроет пре-пати — на этот раз это турнир по бильярду среди представителей клубной индустрии. С диджей-сетами в этот вечер выступят Kovyazin D., Errortica, Chronic Preview, Petr Tiagunin, Tolya Klepalov, Tsyo и Rwanda.

Вечеринка Catch Yours x K-30 пройдет 24 сентября. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.