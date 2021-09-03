Drake выпустил новый альбом Certified Lover Boy — первый за три года

На обложке альбома, вдохновленной эмодзи, изображены двенадцать беременных женщин с разным цветом волос и кожи. Она была сделана английским художником Дэмьеном Херстом. Обложка была встречена негативными отзывами и названа «уродливой», «ленивой» и «нелепой». Фанаты также предположили, что эмодзи с беременными на обложке появились неспроста рэпер обещал выпустить Certified Lover Boy в январе 2021 года, и с того момента прошло почти девять месяцев.