Drake выпустил новый альбом Certified Lover Boy — первый за три года и шестой в дискографии лонгплей канадского рэпера. В записи участвовали Джей Зи, Future, Трэвис Скотт, 21 Savage и другие.
В Certified Lover Boy вошел 21 трек, общая продолжительность альбома — 1 час 26 минут. В записи участвовали Jay-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby и не только. В качестве продюсеров пластинки выступили Noah «40» Shebib, Oliver El-Khatib, Metro Boomin, Partynextdoor, TM88, OG Ron C, Vinylz и Nineteen85.
На обложке альбома, вдохновленной эмодзи, изображены двенадцать беременных женщин с разным цветом волос и кожи. Она была сделана английским художником Дэмьеном Херстом. Обложка была встречена негативными отзывами и названа «уродливой», «ленивой» и «нелепой». Фанаты также предположили, что эмодзи с беременными на обложке появились неспроста рэпер обещал выпустить Certified Lover Boy в январе 2021 года, и с того момента прошло почти девять месяцев.
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