Скончался композитор Микис Теодоракис. Он придумал сиртаки, который считают народным танцем

Микис Теодоракис родился в 1925 году на греческом острове Хиос. Он с детства проявлял интерес к музыке, а свои первые песни сочинил еще не умея играть на музыкальных инструментах. В 1950 году окончил Афинскую консерваторию по классу композиции, с 1954 по 1959 год обучался музыкальному анализу и дирижированию в Парижской консерватории. Живя во Франции, много сочинял.

Мировую популярность Теодоракису принесла музыка к фильму Михалиса Какоянниса «Грек Зорба» 1964 года. Для ленты композитор написал мелодию к танцу сиртаки, который многие ошибочно считают народным греческим танцем — он был создан специально для фильма на основе старинного греческого танца воинов хасапико.

Микис Теодоракис — автор большого количества симфоний, камерных произведений, а также популярных песен в народном стиле. Он создал оперу «Квартал ангелов», балеты «Орфей и Эвридика», «Антигона», «Медея», «Лисистрата», «Песнь о мертвом брате», писал музыку к драматическим спектаклям.