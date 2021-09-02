Скончался гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

В Петербурге скончался Александр Храбунов — гитарист и участник группы «Зоопарк». Ему был 61 год.
О смерти Александра Храбунова, участника одной из первых групп Ленинградского рок-клуба, сообщила в среду, 1 сентября, его бывшая администратор Ольга Слободская. По ее словам, музыкант умер после длительной болезни. Как сообщил РБК знакомый музыканта Алексей Черников, Храбунов на протяжении нескольких лет боролся с раком. «Накануне он был выписан из больницы и должен был продолжить лечение. Он был скромный и очень талантливый человек! Светлая ему память», — сказал Черников. Он также заметил, что Храбунов умер ровно через 30 лет после смерти Майка Науменко: «Трое из четырех из «Зоопарка» встретились на небесах».
Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Еще учась в школе, играл на гитаре в школьной группе, с которой выступал на танцах и свадьбах. Поступив в ленинградский Институт целлюлозно-бумажной промышленности, в 1977 году собрал группу «Прощай, черный понедельник», название для которой было позаимствовано из романа Курта Воннегута — его выпустили в СССР в том же году.
В 1980 году Храбунов познакомился с Майком Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы. Присоединившись к «Зоопарку», гитарист не спешил распускать группу «Прощай, черный понедельник», которая параллельно «Зоопарку» продолжала репетировать свои песни, а в 1982 году даже вступила в Ленинградский рок-клуб. Окончательно группа распалась в 1982 году.
В дальнейшем, при всех сменах состава «Зоопарка», Александр Храбунов неизменно оставался гитаристом группы, хотя Науменко мог давать и сольные концерты — как просто по гитару, так и с приглашенными музыкантами.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Храбунова.
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