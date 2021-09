Группа Spice Girls переиздаст свой дебютный альбом к 25-летию коллектива

А еще группа поделилась новой версией песни «Say You’ll Be There», в которой губную гармошку Джудда Ландера заменили на соло на саксофоне.

Альбом «Spice» десять раз становился платиновым в Великобритании и Канаде, семь — в США, получал «платину» во многих странах Европы. На нем вышли такие известные треки, как «Wannabe», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are», «Mama» и другие.