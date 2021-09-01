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Группа Spice Girls переиздаст свой дебютный альбом к 25-летию коллектива

Британская женская поп-группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice» к 25-летию коллектива. В предстоящем издании артистки объединят оригинальный альбом 1996 года, ремиксы, бонусные треки, а также ранее не изданные записи. Релиз выйдет 29 октября на двух CD-дисках, виниле, кассетах и эксклюзивно появится в Apple Music, пишет Daily Mail.

  • Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

А еще группа поделилась новой версией песни «Say You’ll Be There», в которой губную гармошку Джудда Ландера заменили на соло на саксофоне.

Альбом «Spice» десять раз становился платиновым в Великобритании и Канаде, семь — в США, получал «платину» во многих странах Европы. На нем вышли такие известные треки, как «Wannabe», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are», «Mama» и другие.

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