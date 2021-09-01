В этом году на музыкальной сцене должны были выступить екатеринбургская группа «Курара» и певица Гречка, были запланированы поэтические выступления Вадика Королева из OQJAV, поэтессы и драматурга Людмилы Петрушевской и лидера группы «Последние Танки в Париже» Лехи Никонова, а также музыкальный перформанс от Zerolines с лидером группы Мегаполис Олегом Нестеровым и другие события.

Фестиваль поэзии «Маяк» в этом году должен был пройти в третий раз: 5 тысяч гостей на каждом событии, более 200 участников за всю историю проекта — от актеров, поэтов и писателей до крупных артистов музыкальной сцены. Из-за ограничений на проведение массовых культурных мероприятий в Петербурге он перенесен на весну 2022 года.

Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату — ее объявят до конца сентября. Подать заявку на возврат билетов можно через личный кабинет по ссылке.