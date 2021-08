Скончался музыкант и продюсер Ли «Скретч» Пэрри — легенда регги и даба

Ямайский музыкант и продюсер Ли Пэрри родился в 1936 году. В 1959 году, когда музыканту исполнилось 23 года, он накопил на костюм, велосипед и отправился к столицу Ямайки Кингстон — там он устроился на Studio One в качестве мастера на все руки, где вскоре переквалифицировался в искателя талантов и селектора музыки. Свою первую песню Old For New Ли записал в 1963 году, а его первым хитом стал сингл Chicken Scratch 1965 года, который и дал прозвище музыканту.

В 1960-1970-х Пэрри сделал себе имя как музыкальный продюсер. Он работал с Бобом Марли и его группой Wailers, а также с The Congos и Beastie Boys. Пэрри заново изобрел жанр и расширил границы ямайской музыки. Во многом благодаря экспериментам Перри был полноценно развит стиль даб — Ли «Скрэтч» Пэрри, а также звукоинженер Кинг Табби первыми начали помещать на обратную сторону «сорокопяток» инструментальные версии синглов, заменяя голос самостоятельной партией гитары или духового инструмента.

Такие эксперименты Пэрри с дабом произвели революцию не только в регги, но и в хип-хопе, танцах и других жанрах. Гитарист и автор песен The Rolling Stones Кит Ричардс считал «Скрэтча» «Сальвадором Дали в мире музыки». «Он загадка. Мир — его инструмент. Вам просто нужно слушать», — говорил Ричардс.