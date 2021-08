Мы ждали 40 лет и дождались! Группа ABBA представит пять новых песен

Два новых трека «Я все еще верю в тебя» (I Still Have Faith In You) и «Не выключай меня» (Don't Shut Me Down) записали и проанонсировали еще в 2018 году, но их премьера неоднократно откладывалась. И теперь, чтобы отблагодарить поклонников за терпение, группа сообщает о выходе уже пяти новых песен, пишет BBC.

Также планируется проведение шоу Abba Voyage в Лондоне 2 сентября. Это будет давно анонсированный «голографический тур». Частью представления станут «голограммы», изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами. Организаторы не уточняют, будут ли новые композиции представлены во время представления.

Шведская группа ABBA объявила о своем воссоединении спустя 35 лет после выпуска прощального сингла «Thank You for the Music». Новые композиции будут выпущены в декабре этого года.

В этом году «Хор Русской Армии», который был создан выпускниками консерватории, отметил свое пятилетие. Ансамбль отличается нестандартным репертуаром – исполняет хиты Queen, Duft Punk, ABBA и Майкла Джексона и организует флешмобы.