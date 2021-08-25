Ребенок с обложки альбома Nevermind вырос и подал в суд на участников группы Nirvana за сексуальную эксплуатацию детей

Второй и самый коммерчески успешный альбом гранж-группы Nirvana вышел в 1991 году. На обложке Nevermind — малыш, плывущий за долларовой купюрой, подвешенной на рыболовный крючок. Спустя 30 лет после выхода альбома герой обложки подает в суд на оставшихся в живых музыкантов, обвиняя их в нарушении федеральных законов о детской порнографии.
Идея снять ребенка под водой пришла Курту Кобейну, когда они с Дейвом Гролом смотрели документальный фильм о родах в воде. Звукозаписывающая компания сначала хотела использовать стоковую фотографию плывущего младенца, но когда оказалось, что это слишком дорого, наняли фотографа Кирка Веддла. Его друзья, Рената и Рик Элдены, позволили снять под водой их сына Спенсера.
Сейчас Спенсеру Элдену 30 лет. В своем иске, о котором пишет TMZ, он отмечает, что не мог дать согласие на использование собственного изображения на обложке как минимум потому, что на тот момент ему было всего четыре месяца. Также Спенсер утверждает, что согласие не давали и его родители. По мнению героя обложки Nevermind, изображение на самом деле является детской порнографией. Кроме того, музыканты Nirvana якобы обещали закрыть его гениталии наклейкой, но этого так и не произошло.
Согласно документам, Элден утверждает, что Курт Кобейн, Дэйв Грол и остальная часть группы не смогли защитить ребенка с обложки и предотвратить его сексуальную эксплуатацию. Также Спенсер заявляет, что факт размещения его обнаженной фотографии на обложке культового альбома Nirvana нанес ему «пожизненный ущерб».
«Постоянный вред, который он получил, включает, помимо прочего, крайний и постоянный эмоциональный стресс с физическими проявлениями, вмешательство в его нормальное развитие и прогресс в учебе, потерю способности зарабатывать на протяжении всей жизни, потерю прошлой и будущей заработной платы, прошлые и будущие расходы», — говорится в поданном иске.
Герой обложки требует от каждого из обвиняемых — участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Веддла, художественного руководителя Роберта Фишера, а также нескольких звукозаписывающих компаний — по 150 тысяч долларов в качестве компенсации морального ущерба и оплаты адвокатов. Кроме того, он хочет добиться запрета на дальнейшее распространение обложки с его изображением.
Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом американской гранж-группы Nirvana. Пластинка была выпущена 24 сентября 1991 года на лейбле DGC Records, продюсером записи выступил Бутч Виг. Создавая этот альбом, Курт Кобейн стремился вывести музыку группы за пределы условностей звучания гранж-сцены Сиэтла, ориентируясь на творчество таких альтернативных рок-коллективов, как Pixies и используя их технику перемены динамики. В записи участвовал новый ударник, Дэйв Грол, который пришел на смену предыдущему барабанщику группы — Чэду Ченнингу. После выхода Nevermind альтернативный рок стал считаться частью мейнстрима, а саму пластинку критики признали одним и лучших альбомов всех времен.
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