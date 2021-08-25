Ребенок с обложки альбома Nevermind вырос и подал в суд на участников группы Nirvana за сексуальную эксплуатацию детей

Идея снять ребенка под водой пришла Курту Кобейну, когда они с Дейвом Гролом смотрели документальный фильм о родах в воде. Звукозаписывающая компания сначала хотела использовать стоковую фотографию плывущего младенца, но когда оказалось, что это слишком дорого, наняли фотографа Кирка Веддла. Его друзья, Рената и Рик Элдены, позволили снять под водой их сына Спенсера.

Сейчас Спенсеру Элдену 30 лет. В своем иске, о котором пишет TMZ, он отмечает, что не мог дать согласие на использование собственного изображения на обложке как минимум потому, что на тот момент ему было всего четыре месяца. Также Спенсер утверждает, что согласие не давали и его родители. По мнению героя обложки Nevermind, изображение на самом деле является детской порнографией. Кроме того, музыканты Nirvana якобы обещали закрыть его гениталии наклейкой, но этого так и не произошло.