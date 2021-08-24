Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Несколько недель назад объявили, что Уоттс пропустит гастроли группы The Rolling Stones из-за восстановления после медицинской процедуры. Не уточнялось, с каким именно недугом столкнулся барабанщик, однако известно, что в 2004 году он лечился от рака горла, пишет Lenta.ru.

Чарли Уоттс обучался на графического дизайнера. Тогда он начал играть на ударных в одном из лондонских клубов, где и познакомился с Брайаном Джонсом, Миком Джагером и Китом Ричардсом. В 1963 он присоединился к группе The Rolling Stones в качестве барабанщика, также позже разработал дизайн обложек некоторых альбомов группы.

В 2006 Уоттс был признан в Зале Славы журнала Modern Drummer. В том же году журнал Vanity Fair включили его в Зал Славы Международного Списка Превосходно Одетых Людей (International Best Dressed List Hall of Fame). В 2016 Уоттс занял 12 место в списке «100 Величайших Барабанщиков Всех Времен» по версии журнала Rolling Stone.