Всем по пластинке! В «Никольских рядах» пройдет виниловый маркет

Виниловый маркет пройдет в летнем дворе «Никольских рядов». На одной площадке свои коллекции представят как легендарные городские «пластиночники» с ретро подборкой second-hand винила, так и современные музыкальные лейблы. Можно найти все: классику, джаз, фанк, рок, панк, метал, электронную музыку, хип-хоп, пластинки для диджеев и винил других жанров.

Участие в маркете примут Станислав Громов и Сергей Зверев с проектом Topvinyl.ru, музыкальные магазины Vinyl Sale, Plastik, SQUAT STORE и молодой джазовый лейбл Rainy Days Records. Свои пластинки представят и частные коллекционеры — собиратель с 40-летним стажем Андрей Арефьев, музыкант и продавец винила Юрген Николаев, Леонид Егоров, а также Кирилл Смирнов, который привезет пластинки, выпущенные в Японии.

Виниловый маркет пройдет в летнем дворе «Никольских рядов» с 27 по 29 августа. Вход свободный.